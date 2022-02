FC Barcelone - Mercato : 280 M€ dans les caisses ce mardi, un joueur bientôt signé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone est toujours actif en ce qui concerne l’équipe première. Malgré la fermeture du mercato hivernal en Espagne, les dirigeants cherchent toujours à réaliser des bonnes affaires et ils sont en passe d’en signer un très bonne.

Selon Matteo Moretto, la prolongation de Gavi, avec le FC Barcelone, se rapproche de plus en plus. À 17 ans, ce pur produit de La Masia est l’avenir du club. Depuis plusieurs mois, il occupe une place importante au sein de l’équipe malgré son jeune âge. Une prolongation serait une bonne manière de sécuriser son avenir au Barça.

Le FC Barcelone devrait par ailleurs assurer son avenir sur le plan financier pour les trois prochaines saisons. Selon RAC1, tout serait bouclé pour que Spotify devienne le nouveau sponsor maillot du club catalan, sections masculine et féminine. La société suédoise remplacera Rakuten et détiendra les droits du naming du Camp Nou et injectera pas moins de 280 M€ sur la durée du contrat. Pendant ce temps, Ferran Reverter a démissionné de son poste de directeur général pour raisons personnelles.

La prolongation de Gavi se rapproche. (Matteo Moretto) 🇪🇸 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) February 7, 2022