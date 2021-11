FC Barcelone : Alves, un premier accroc en vue et un affront aux tauliers du vestiaire ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

C’est aujourd’hui que Daniel Alves sera présenté au FC Barcelone (15h). Fort de son retour acté en fin de semaine dernière, le défenseur brésilien devrait montrer aux médias espagnols qu’il n’a rien perdu de sa verve avant de revenir sur les terrains en janvier 2022.

À 38 ans, son état de santé suscite pourtant de gros doutes chez Edu Aguirre. Si le journaliste espagnol ne remet pas en cause son côté leader et sa riche expérience, il ne l’imagine pas élever le niveau de ses coéquipiers. « Alves n’a plus le niveau footballistisque pour évoluer au FC Barcelone », a-t-il lâché hier soir dans l’émission El Chiringuito alors que ses opposants pensent justement qu’il sera amené à disputer les matches au couteau !

Si ce couac devait se confirmer, l’arrivée d’Alves ressemble déjà à un camouflet envoyé par Xavi aux « vaches sacrées » du vestiaire blaugrana. « Avec la signature d’un taulier comme lui, Xavi a mis Piqué, Busquets et Alba dans l’ombre, a analysé Josep Pedrerol. En leur disant en creux qu’ils ne sont pas des leaders pour ce vestiaire-là. »

🔥 "Con la llegada de ALVES... XAVI está RETRATANDO a PIQUÉ, ALBA y BUSQUETS"



💥 "Les está diciendo que NO SON LÍDERES para ese VESTUARIO"



🗣 @jpedrerol, muy contundente en #ChiringuitoAlves pic.twitter.com/xZtG1GSpAn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2021