FC Barcelone : Andreas Christensen à un pas de signer !

Le FC Barcelone tient, sauf retournement de situation incroyable, sa première recrue de l’été. Le club catalan va réaliser une belle opération en recrutant, à moindre coût, un joueur de qualité.

Selon “Sport“, le danois a passé sa visite médicale lundi dernier avec les médecins du club catalan. Ce lundi, ses agents sont attendus à Barcelone entre ce lundi et jeudi pour finaliser le contrat, de cinq ans, du défenseur de Chelsea qui rejoindra le Barça, libre, lors de la prochaine période de transferts. Le danois pourrait toucher un salaire de six millions annuels.

🔴 Le Barça travaille pour conclure la signature d'Andreas Christensen rapidement. Un contrat de 5 ans attend le danois avec qui un accord oral est proche d'être trouvé. Les Blaugranas anticipent et ne veulent pas revivre un épisode Wijnaldum. ( @FabrizioRomano ) pic.twitter.com/jbDmSaZfsB

Pour résumer

Le FC Barcelone se rapproche de plus en plus de signer sa première recrue de l’été. Le défenseur danois Andreas Christensen va s’engager avec le club catalan après la fin de son contrat avec Chelsea en juin prochain et a déjà passé sa visite médicale.