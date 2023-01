FC Barcelone - Mercato : Coutinho vers un retour au Brésil ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Philippe Coutinho enchaîne les saisons difficiles. Transféré du FC Barcelone à Aston Villa pour 20 M€, le Brésilien peine à s'imposer du côté des Villans. Si bien qu'un départ dès cet hiver serait envisagé.

Les Corinthians à l'affût

Et comme le rapporte FootMercato, Duilio Monteiro Alves, le président des Corinthians, a révélé au média brésilien Globo son souhait de se faire prêter Coutinho pour le reste de la saison. «On en parle, on en a parlé et on en parle encore, mais c’est loin d’être une réalité. Il a un contrat, il vient d’être vendu à Aston Villa, mais nous devons essayer. Ils veulent vendre, et Corinthians veut un prêt. C’est difficile, mais j’essaie.»