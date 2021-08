FC Barcelone : après le fiasco Messi, Laporta tente le tout pour le tout pour éviter un couac Depay !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Obligé de renoncer à Lionel Messi faute de pouvoir faire rentrer son contrat dans la limite de masse salariale (imposée à 70% des revenus par la Liga), le FC Barcelone peut-il vivre un nouveau problème avec Memphis Depay avec la non-homologation du contrat de sa nouvelle star pour la compétition ?

Laporta négocie toujours avec ses capitaines

Du côté de Joan Laporta, on travaille d'arrache-pied pour baisser de 25% la masse salariale et ne plus avoir de soucis sur les contrats de joueurs. Selon Mundo Deportivo et alors qu'on arrive à la date limite du 13 août pour enregistrer les renforts, le président catalan continue de discuter d'une baisse de salaire avec ses cadres.

Joan Laporta a demandé un effort à Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba. Pour l'heure, seul Piqué – qui est le plus compréhensif à l'égard de la situation du club - a dit « oui » même si le cadre contractuel n'est pas défini. Concernant Busquet, il y aurait des difficultés à faire valider le report du salaire, lui qui a déjà subi une première réduction de 12% contre des promesses de l'ancienne direction durant la pandémie. Enfin, le cas Jordi Alba demeure une énigme, son entourage refusant de laisser fuiter la moindre information.

Une chose est certaine : l'accord global n'est pas scellé pour l'heure et Memphis Depay, comme les autres recrues estivales, n'est pas qualifié pour la Liga. Du côté des journalistes de l'émission El Chiringuito, on ne s'inquiète pas trop du risque de ne pas voir l'ancien Lyonnais jouer face à la Real Sociedad dimanche. Au contraire, on est même plutôt confiant.

?￰゚ヤᄡ "Me aseguran que el BARÇA va a poder INSCRIBIR a DEPAY para la PRIMERA JORNADA de #LaLigaSantander"



