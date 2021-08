FC Barcelone : après le fiasco Messi, Laporta tente un coup de poker pour relancer le Mercato !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Si le départ de Lionel Messi, vécu comme un traumatisme chez les Socios, a au moins permis au FC Barcelone de s'alléger du plus lourd salaire de son effectif, Joan Laporta bataille toujours pour rentrer dans les clous de la DNCG espagnole et se donner de la marge pour offrir à Ronald Koeman le renfort offensif qu'il réclame.

On le sait : pour inscrire des renforts, le Barça doit cadrer sa masse salariale pour qu'elle ne dépasse pas 70% des revenus. Un cap difficile à tenir même si certains cadres comme Gérard Piqué, Sergio Roberto, Sergi Busquets ou Jordi Alba ont tous mis la main à la patte afin que Memphis Depay et Eric Garcia puisse être inscrits (en attendant que Sergio Agüero revienne de blessure...).

Griezmann et Coutinho invités à baisser leur salaire

D'après Sport, le président du FC Barcelone a ouvert la porte des négociations à deux autres dossiers sensibles de l'effectif (les désormais plus gros salaires blaugranas) : Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. A eux deux, les attaquants recrutés par Josep Maria Bartomeu pèse plus de 50 M€ par an : 27,6 M€ pour le Français, 23,1 M€ pour le Brésilien. Joan Laporta aimerait ramener ces deux émoluments plus en raccord avec les possibilités actuelles d'un FC Barcelone durement impacté par la Covid.

Reste à savoir comment Griezmann et Coutinho, qui n'ont pas toujours été bien traité ces derniers mois à Barcelone, réagiront à cette demande. Sport se veut relativement optimiste assurant que les anciens joueurs de l'Atlético et de Liverpool avaient bien conscience de la situation difficile du club et des efforts faits par les autres cadres. Une manière également de repartir du bon pied pour les deux hommes...