FC Barcelone : après Messi, Koeman pourrait mener le Barça à la ruine !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

C’est un fait avéré : le départ de Lionel Messi au PSG a allégé les finances du FC Barcelone. En masse salariale, le prodige argentin (34 ans) coûtait un bras au club catalan et Joan Laporta a répété à l’envi qu’il ne pouvait plus le soutenir. En parallèle, « la Pulga » rapportait beaucoup d’argent au Barça et ce manque à gagner a finalement provoqué de grosses pertes aux Blaugrana.

Selon le quotidien madrilène As, le départ de Messi a fait perdre au FC Barcelone 11% de la valeur de sa marque. Sans compter la perte de plusieurs sponsors (Rakuten, Beko) et une baisse significative des abonnements au Camp Nou et des ventes de maillots puisque 80% des tuniques achetées par les supporters blaugrana étaient de lui.

Les pertes abyssales du Barça pourraient se poursuivre avec Ronald Koeman. Catalunya Radio assure en effet que le mettre à la porte pourrait coûter jusqu'à 14 millions d'euros ! Pire : si le technicien néerlandais n'est pas prolongé pour une troisième saison, Laporta devra lui verser 6 millions d'euros pour compenser le fait d’avoir quitté son poste de sélectionneur des Pays-Bas en 2020.

Le Barça devra payer Ronald Koeman s'il est viré en cours de saison et même s'il part en fin de contrat ! https://t.co/kcK15OBpSx — Foot Mercato (@footmercato) September 20, 2021