FC Barcelone, ASSE - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Aubameyang !

À quoi ressemblera l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) ? Courtisé par le FC Barcelone en vue du prochain mercato, l’attaquant gabonais a validé cette éventualité mais pourrait finalement profiter du départ de Grahim Potter pour se relancer du côté de Chelsea !

Lampard adore Aubameyang

Selon Sport, Frank Lampard est un grand admirateur de l’ancien dragster de l’ASSE et devrait bloquer son départ cet été. Le journal catalan rappelle que l’actuel entraîneur des Blues souhaitait son transfert à Chelsea (quand PEA jouait à Arsenal) et plus récemment du côté d’Everton. Son âge avancé avait alors fait capoter l’affaire.