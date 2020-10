FC Barcelone, ASSE - Mercato : Une destination surprise pour Todibo !

Il y a quelques jours, après le départ de Wesley Fofana, le nom de Jean-Clair Todibo avait circulé du côté de l'ASSE. Claude Puel apprécie son profil, avait-on pu lire, mais l'affaire était trop chère pour que les Verts aillent plus loin avec le joueur du FC Barcelone.

Pour autant, Todibo (20 ans), prêté à Schalke 04 la saison passée, ne restera pas au Barça. Il ne signera pas non plus à Fulham, destination annoncée ces dernières heures. « La porte de Fulham s'est refermée en quelques heures. Proche de signer dans le club londonien, le défenseur français du Barca Jean-Clair Todibo (20 ans) va finalement prendre la direction de Benfica, annonce en effet L'Equipe. En précisant que l'international U20 sera prêté mardi pour un an au club lisboète. Avec une option d'achat estimée à 20 M€. Le deal est désormais acté.