FC Barcelone : Bartomeu parti, les plans pour conserver Messi se multiplient !

Josep Maria Bartomeu ayant présenté sa démission de la présidence du FC Barcelone mardi soir, la porte est grande ouverte à des élections anticipées pour élire le nouveau boss catalan. Opposant de longue date, Victor Font figure désormais parmi les favoris avec, en ligne de mire, la prolongation d'un Lionel Messi (33 ans), déçu de l'administration précédente et qui avait demandé en août à être libéré de sa dernière année de contrat.

Le projet Font basé sur les légendes du club

Dans sa reconquête de la Pulga, Font a un plan : faire revenir des légendes dans l'encadrement. A Sky Sport, l'intéressé a détaillé son idée : « On a l’intention de construire un projet très costaud et compétitif. La plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont aussi des fans qui aiment le club comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment le Barcelone, mais qui ne travaillent pas pour le Barca aujourd’hui. Nous devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif. La seule chose dont Messi a besoin c’est de savoir qu’il fait partie d’un projet compétitif avec pour objectif de gagner la Ligue des champions. Si nous y arrivons, nous n’avons aucun doute que nous parviendrons à le garder ».

Le candidat Farré propose un pacte à Messi

La campagne étant bien lancé, l'un de ses rivals Jordi Farré a avancé un autre plan au média argentin TyC Sports : laisser Messi partir un an afin de le récupérer encore plus motivé. «Nous serions contents si Léo Messi nous demandait d'aller passer un an à Newell's, avant de revenir et de terminer sa carrière au Barça», a-t-il expliqué.