FC Barcelone - Mercato : de nouveaux noms connus pour l’après-Koeman

Le Barça préparerait déjà l’après-Koeman. Si les noms de Xavi, Andrea Pirlo, Joachim Löw ou encore Roberto Martinez ont été cités, les dirigeants auraient coché le nom d’un coach de Premier League.

Selon les informations de 90min.com le coach de Leicester, Brendan Rodgers serait l’une des priorités du FC Barcelone même si Tottenham, Manchester City et Arsenal l’aurait également courtisé cet été rapporte le média sportif.

Par ailleurs, le bourreau de Koeman ce lundi soir suite au match 1-1 face à Grenade, Roberto Moreno, passé par l’AS Monaco et ancien adjoint de Luis Enrique au Barça entre 2014 et 2017 s’est même proposé pour revenir en tant que numéro 1 sur le banc blaugrana. « Le jour où le Barça m'appellera, je viendrai à genoux » a lâché l’actuel coach de Grenade en conférence de presse d’après-match ce lundi soir. Affaires à suivre…

