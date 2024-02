FC Barcelone : Deco met un stop à Mbappé et ouvre les vannes sur le Mercato et le futur coach

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le futur coach

« Nous recherchons un entraîneur capable de s'adapter à la situation du club, en faisant appel à des jeunes, sachant que nous ne ferons pas de grosses recrues pour la saison prochaine. Thiago Motta ? Je n'ai pas vu beaucoup de matchs de Bologne, mais oui, il fait du bon travail. Mais, il n'y a rien. Ça fait des années que je ne lui ai pas parlé. Rafael Marquez ? C’est un jeune coach, c’est trop tôt. Mourinho est mon ami, mais je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. »

De possibles grosses ventes

« Nous ne voulons pas mais si nous devons faire quelque chose, c'est pour équilibrer l'équipe. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd’hui, il est trop tôt. Nous devons toujours regarder La Masia, que nous recrutions ou non de grands joueurs. Barcelone a toujours écrit l'histoire avec les jeunes de La Masia.

Le Mercato estival

« Aleix García ? L’entraîneur a également déclaré qu'il l'aimait publiquement. La perte de Gavi a été difficile et nous allons essayer de la minimiser maintenant avec Christensen. Aleix est un bon joueur qui peut être très utile. Nous allons voir ce qui se passe. Vendre Araujo et De Jong pour signer Mbappé ? Je ne sais pas si quelque chose va arriver avec Mbappé mais ce n'est pas bon de vendre Araujo et De Jong. Je ne veux pas que l'équipe se détériore, je veux l'améliorer. Faire cet accord entraînerait une baisse des performances de l’équipe. »

El Athletic da primero y la eliminatoria se decidirá en Bilbao. #Portadas pic.twitter.com/9cClk6BUSp — Paco López (@PacoLopezpress) February 8, 2024

Podcast Men's Up Life