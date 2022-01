FC Barcelone : Dembélé, Fati, avenir... Xavi ne cache plus ses inquiétudes

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Fati très affecté par sa blessure :

« Lundi, nous déciderons quoi faire avec Ansu. Il y aura une réunion avec sa famille et les médecins. Il est très touché. Le Dr Pruna m'a dit qu'il devait jouer 30/35 minutes et la prolongation a tout chamboulé. Le joueur a dit qu'il était d'accord pour continuer. Je ne suis pas médecin. Ce que vous devez faire, c'est le récupérer mentalement, lui donner de l'amour et lui faire savoir que nous avons besoin de lui. »

Le cas Dembélé n’a pas évolué :

« Pour Ousmane Dembélé, la situation n'a pas changé. Le joueur connaît la situation et il doit décider. Rien n'a changé par rapport à cela. » Selon MD, une réunion serait prévue la semaine pour une prolongation alors que Chelsea aurait formulé une offre de 4 M€ pour le recruter cet hiver.

L’avenir du FC Barcelone :

« Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les résultats. Cela prend plus de temps que nous ne le pensions. Nous devons être patients. Je suis optimiste car sinon je rentrerais chez moi. Je suis convaincu que nous sommes au début de quelque chose d'important. Il faut avoir la foi, persévérer, insister... Je dois aussi être patient. Nous devons serrer les dents et continuer. L'engagement des cadres est maximal. »

