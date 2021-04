FC Barcelone : Dembélé prêt à faire capoter les plans pour Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

A l'été 2019, le FC Barcelone avait été à deux doigts de faire revenir Neymar. Mais pour convaincre le PSG de lâcher le Brésilien, il lui aurait fallu au préalable vendre Ousmane Dembélé, en situation d'échec deux ans après son arrivée. Sauf que le Français n'a rien voulu savoir, n'a pas voulu signer ailleurs et c'est ainsi que Neymar est resté à Paris, faute d'une trésorerie suffisant pour le FCB.

"Je suis bien ici…"

Cet été, la situation est à peu près pareille : le FC Barcelone voudrait frapper un grand coup sur le marché des transferts (Haaland ? Neymar ?) histoire de convaincre Lionel Messi de prolonger. Mais les caisses sont vides et il va donc lui falloir vendre au préalable ou se servir d'un de ses joueurs bankables comme monnaie d'échange. Dembélé, en fin de contrat en 2022, est le candidat idéal au départ. Mais lui ne partage pas forcément cet avis, encore…

« Je ne sais pas, je n’ai pas eu de discussions avec le club, je suis bien ici, je me sens bien, a-t-il déclaré au micro de beIN Sports. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien. » Les médias catalans ont évoqué la possibilité de voir Dembélé prolonger prochainement. Mais ce serait davantage pour éviter qu'il ne parte gratuitement dans un an, lui qui aura coûté 105 M€…