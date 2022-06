FC Barcelone : Dembélé, Umtiti, Raphinha, Depay... le Mercato prend feu au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone n’a pas encore débuté son mercato. Et pour cause, Joan Laporta attend de grosses entrées d’argent pour pouvoir activer un recrutement que Xavi veut ambitieux cet été. Selon L’Équipe, le coach du Barça fait ainsi des pieds et des mains pour convaincre Ousmane Dembélé de prolonger.

Sauf qu’aucune nouvelle réunion n’est prévue entre les deux parties et que Laporta ne veut pas céder au sujet de sa dernière offre, jugée trop faible par le clan Dembélé. Par ricochet, le Daily Mail confirme que Raphinha s’éloigne du Barça et serait désormais suivi par Liverpool et Manchester United.

Au rayon des départs, L’Équipe confirme que Samuel Umtiti va bel et bien quitter le FC Barcelone cet été et serait tenté par un retour à l’OL, où il ne ferait pas partie du nouveau projet Textor. Enfin, Sport assure que le Barça « paralyse » le dossier Memphis Depay en raison de l'avenir incertain de Dembélé et Lewandowski.

Man Utd and Liverpool join Raphinha transfer race sparking huge Prem battlehttps://t.co/WkyXUWgn1t — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 25, 2022

Pour résumer Alors que le dossier Lewandowski tarde à se concrétiser au mercato, le FC Barcelone travaille sur d’autres dossiers d'envergure en parallèle. Notamment la prolongation d’Ousmane Dembélé et le départ certain de Samuel Umtiti.

Bastien Aubert

Rédacteur