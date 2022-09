FC Barcelone, Equipe de France : Antoine Griezmann, source d'admiration

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Toujours d'actualité. Malheureusement pour lui. L’option d’achat assortie au prêt d'Antoine Griezmann à l'Atélético Madrid par le FC Barcelone sera levée si le Français dispute plus de 50% des matches cette saison, avec, au moins 45 minutes dans chacun des matches disputés. Comme vous le savez, le club madrilène refuse de régler le montant actuelle de l’option d'achat et contraint donc son joueur à peu jouer. Même si il était titulaire le week-end dernier face au Real pour le derby de Madrid.

Hors de question, pourtant, d'afficher son mal être et de perdre patience. Au contraire, Griezmann fait l'unanimité. Comme le reconnaît Alvaro Morata, son partenaire. "Je le prendrais plus mal que Griezmann. Je ne sais pas comment il est vraiment, mais vous le voyez s'entraîner et vous le voyez engagé et motivé. Il est un exemple pour les autres joueurs. Il a toujours le sourire, il aide ses coéquipiers et je n'ai pas vu ça partout ailleurs dans le monde. C'est quelque chose dont on peut être fier," a-t-il déclaré dans un entretien à la Cadena Ser.