FC Barcelone, Equipe de France - Mercato : Griezmann se lâche sur son passage au Barça

Antoine Griezmann a des choses à dire. À la veille du sommet en Espagne entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid (16h15), l'attaquant des Bleus s'est lâché. « À l'Atlético de Madrid, j'ai besoin de gagner des choses, d'être un joueur très important, d'entrer dans l'histoire du club, d'essayer de rattraper Luis Aragonés au nombre de buts. J'ai des records en tête et j'ai hâte d'y arriver. Avant, je voyais cela comme un long chemin, mais maintenant, c'est une opportunité unique », a-t-il témoigné au micro de DAZN.

Griezmann en pleine confiance

Suite à son énorme Coupe du monde avec les Bleus au Qatar, Griezmann a su se relancer. « Je suis dans une très bonne dynamique depuis la Coupe du monde, je prends beaucoup de plaisir et cela se voit. Je peux marquer des buts, faire des passes décisives, être un joueur très complet et j'y arrive. Quand je peux interagir avec mes coéquipiers, l'entraîneur et les supporters, je me sens bien, je me sens libre, et cela m'aide », a-t-il ajouté.

L’attaquant des Colchoneros est également revenu sur son passage mitigé au FC Barcelone. « La première année a été compliquée, j’étais remplaçant, je ne jouais pas, j’étais dans un autre système, à un autre poste. J’ai dû m’habituer à tout ça. J’ai aimé ma deuxième année, je l’ai appréciée ». Au total, le joueur formé à la Real Sociedad a disputé 102 matches et a inscrit 35 buts au FC Barcelone.

Pour résumer Avant le choc entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, dimanche lors de la 30e journée de Liga (16h15), Antoine Griezmann a évoqué au micro de DAZN son envie de devenir le meilleur buteur du club, son passage au FC Barcelone et son avenir.

Bastien Aubert

Rédacteur