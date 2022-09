Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Placé dans une situation aussi inconfortable qu'ubuesque à l'Atlético Madrid du fait des clauses de son contrat de prêt, Antoine Griezmann (31 ans) en est aujourd'hui rendu à attendre que le FC Barcelone et les Colchoneros s'entendent sur une option d'achat revue à la baisse afin de pouvoir disputer plus de 30 minutes par match. Une situation qui agace et pas seulement au niveau de Didier Deschamps, de l'équipe de France et de l'entourage du Maçonais.

La FIFPRO veut faire interdire les clauses aux minutes joués

Estimant que l'existence et l'écriture d'une telle clause pouvait provoquer des situations anormales, la FIFPRO (syndicat mondial des joueurs) aurait amorcé des démarches auprès de la FIFA pour faire changer le règlement selon la Cadena Ser.

Si la demande ne porte pas spécifiquement sur le cas d'Antoine Griezmann, la FIFPRO veut faire interdire ce genre de clause en s'appuyant sur l'article 18 bis du règlement de l'instance qui stipule qu'« aucun club ne doit conclure un contrat permettant à l'une des parties à ce contrat, ou à un tiers d'occuper une position lui permettant d'influencer les questions d'emploi et de transfert relatives à l'indépendance, à la politique ou aux performances des équipes du club ».