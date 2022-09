FC Barcelone, Equipe de France - Mercato : Rothen pousse Griezmann à tenter le coup avec l'OM !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis le début de saison, Antoine Griezmann enchaîne les entrées en jeu avec l’Atlético Madrid et n’a pour le moment jamais été titulaire. La raison : les Colchoneros refusent de le faire jouer davantage pour ne pas payer les 40 M€ d’option d’achat au FC Barcelone. Ce qui pourrait donner des envies d’ailleurs à l’international français, à quelques mois du Mondial au Qatar.

Selon Rothen, Griezmann doit appeler Longoria

Pour Jérôme Rothen, Antoine Griezmann doit s’imposer pour négocier un transfert à l’OM dès cet été. « Il doit prendre les choses en main et dire à l’Atlético de Madrid ‘je vais aller jouer ailleurs’. Il dit depuis longtemps qu’il rêve de Marseille. Tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria et tu lui dis ‘je vais faire des efforts financiers, est-ce que vous pouvez m’ouvrir la porte du vestiaire car j’ai envie de bien me préparer et de faire une saison complète pour jouer la Coupe du monde ?’ », a déclaré l’ancien joueur du PSG sur RMC.

« Tu crois que Pablo Longoria aurait dit quoi ? 'Non, c’est trop difficile financièrement ?' Mais si Griezmann est prêt à faire des efforts ? Qu’il remette la passion au centre de tout ça, surtout lui, Antoine Griezmann… Le Barça n’en veut plus et ils n’auront pas les 40 millions de l’Atlético de Madrid, car sinon il aurait déjà joué », a continué Jérôme Rothen. À voir si un tel scénario pourrait réellement se produire…