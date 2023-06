FC Barcelone - Mercato : une destination se précise pour Pavard

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La seule certitude à l'heure actuelle serait que Pavard ne veut pas prolonger au Bayern Munich, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024. Et qu'en conséquence, les champions d'Allemagne devraient le vendre cet été. Le FC Barcelone n'est pas le mieux loti financièrement dans cette course à qui, le club catalan ayant pour priorité de faire revenir Lionel Messi. Sans compter que les Blaugranas ont davantage besoin d'un latéral droit, poste où ne veut plus jouer Pavard, comme Jules Koundé.

La fiche de Benjamin Pavard

🚨Bayern Munich's Benjamin Pavard is high on Manchester United's summer transfer shortlist, but they will face competition from Chelsea, Inter Milan, Real Madrid and Barcelona. 🇫🇷 🔴#FCBayern 🔴#MUFC pic.twitter.com/Cxvp73dj82