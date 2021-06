FC Barcelone : Griezmann revient sur les polémiques avec Messi et son transfert

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Après une première saison calamiteuse au FC Barcelone, Antoine Griezmann est apparu plus épanoui au sein du onze catalan en 2020/21. Mais pas suffisamment, toutefois, pour dissiper les doutes entourant son association avec Lionel Messi. Les médias espagnols ont parlé de tensions entre les deux hommes, l'Argentin n'ayant jamais digéré le fait que le Français ait fait faux bond en 2018. Et aujourd'hui, ils assurent qu'il pourrait servir à renflouer les caisses catalanes cet été, par exemple en retournant à l'Atlético Madrid.

"Mes relations avec Messi sont bonnes"

Mais Griezmann balaye ces rumeurs d'un revers de main ce jeudi dans L'Equipe : « Mes relations avec Messi sont bonnes. On s’entend bien. On s’écrit parfois des messages, on communique beaucoup à l’entraînement. Sur le terrain, c’est un joueur avec lequel il est évidemment super facile de jouer. Vous lui envoyez un melon, il le transforme en caviar. On n’a pas cette pression de rater la passe avec lui. Cette année, ce fut un peu compliqué parce qu’on a eu beaucoup de blessures et qu’on a joué dans un système dans lequel tout le monde n’était pas forcément à son meilleur poste. Mais on va repartir sur une nouvelle saison, avec des recrues, cela va aller tout seul. »

« Il faut du temps pour se connaître. Et il faut aussi un coach qui reste. Depuis que je suis à Barcelone, j’en ai connu trois en deux ans (Valverde, Setién, Koeman). Cela devient compliqué d’avoir une stabilité tactique et de créer des ententes. Entre le covid et les changements de coach, ça parle, ça parle, mais on n’est jamais tranquille. J’espère que la saison 2021-22 sera bonne. »

