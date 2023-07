FC Barcelone : Guardiola prêt à aider le Barça à financer son Mercato d'été ?

Le FC Barcelone aimerait recruter mais le club catalan doit vendre pour cela. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, pourrait donner le coup de pouce tant attendu aux finances de son ancien club.

Pep Guardiola voulait recruter Declan Rice mais ce dernier va s’engager avec Arsenal. En second choix, le coach espagnol pourrait se réorienter sur... Frenkie De Jong, le milieu du FC Barcelone, selon les informations du Sun. Le néerlandais voudrait rester à Barcelone mais sa vente pourrait grandement aider les finances du club catalan. Il pourrait même rapporter jusqu'à 105 M€ au Barça, somme dont les catalans ont besoin. Alors, Pep Guardiola prêt à sauver le Barça et son Mercato d'été 2023 ?

Manchester City are considering a swoop for long-term Manchester United target Frenkie De Jong!



Pep Guardiola is in the search for a replacement for Ilkay Gundogan and the Dutch can fit the bill!#DeJong #ManCity #ManUtd #TransferTalk #EPL #365Scores pic.twitter.com/lfyjLUDSfD