FC Barcelone - INFO BUT! Mercato : OM, OL… Memphis Depay a choisi

Ne rentrant plus dans les plus du Barça, qui souhaite aussi se séparer de Samuel Umtiti ou encore Martin Braithwaite, Memphis Depay, 28 ans, n’a pas l’intention de faire n’importe quoi, mais une destination se précise bel et bien lors de cette dernière ligne droite du mercato d’été. Alors que certaines rumeurs ont évoqué un possible retour en France (Marseille ? Lyon ?), l’attaquant international néerlandais s’est mis d’accord avec la Juventus Turin.

Depay d’accord avec la Vieille Dame

Si la Vieille Dame parvient à finaliser certains départs (Rabiot, Arthur, Kean), l’ex-Lyonnais pourra s’engager pour une durée de deux ans, avec un salaire annuel de 5,5 M€ (hors bonus / prime). En parallèle des négociations pour le Parisien Leandro Paredes, les dirigeants turinois souhaitent attirer Memphis Depay ou Giacomo Raspadori. Alors que la pépite de Sassuolo est en contacts avancés avec le Napoli (*), le natif de Moordrecht présente l’avantage d’être « gratuit ». En effet, le Barça est disposé à le libérer de sa dernière année de contrat si il trouve une destination à son goût.

Ignazio GENUARDI

(*) : Les négociations portent sur un prêt payant de 5 M€, un deal assorti d’une option d’achat de 30 M€ (bonus compris / 25+5).