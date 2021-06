FC Barcelone : Joan Laporta charge violemment le PSG et relance la Super League !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

S'il semblait en retrait de Florentino Perez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus) parmi les frondeurs de la Super League européenne à ne pas encore avoir fait allégence à l'UEFA, Joan Laporta s'est fendu de plusieurs déclarations en forme de réponse ce dimanche soir à l'occasion de l'Assemblée générale du FC Barcelone.

« Nous ne nous excuserons pas de vouloir être maître de notre destin », a fait savoir l'ancien avocat et président du Barça. Pour lui, la donne est claire : les Blaugranas ne « paieront aucune amende à l'UEFA » pour avoir tenté de monter un projet auquel il croit toujours, persuadé que la justice donnera raison aux clubs frondeurs face à l'instance : « De que nous recevrons la lumière verte de la part de la cour, nous créerons la plus grande compétition dans le monde du sport et tout le monde voudra se joindre à nous ».

Et le PSG est aussi dans son viseur : « Quelle coïncidence qu'un club d'État, que vous connaissez déjà (le PSG), refuse la Super League et s'investisse plus que jamais et offre le double à un joueur qu'on souhaite signer (Wijnaldum). Ce que font ces clubs d'État falsifie la concurrence », a-t-il lâché particulièrement remonté. Si la tête pensante a changé, la bataille PSG – Barça repart de plus belle !

