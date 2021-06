FC Barcelone : Joan Laporta déclare la guerre au PSG avec Messi en tête

Thème récurrent en Espagne depuis que le Paris Saint-Germain a commencé à détourner des stars promises au Real Madrid ou au FC Barcelone, le dopage financier est régulièrement critiqué par Javier Tebas. Le patron de la Ligue ibérique tire à boulets rouges sur le club de la capitale mais également Manchester City, qui accumulent les titres et les vedettes depuis que les dollars coulent à flot alors qu'ils gagnaient rarement avant. Bonne nouvelle pour Tebas, il vient de se trouver un nouveau camarade de croisade.

"Ce n'est pas juste"

Ce camarade, c'est Joan Laporta. Revenu au pouvoir en mars, le président du FC Barcelone a déjà dû se coltiner la concurrence du PSG sur deux dossiers chauds : la prolongation de Lionel Messi et l'arrivée de Georginio Wijnaldum. Paris a proposé des contrats pharaoniques aux deux joueurs et le Néerlandais a préféré y signer, pour le "projet sportif" à l'en croire, en vérité pour un salaire triplé par rapport au FBC.

Du coup, ce jeudi en conférence de presse, Laporta a repris le crédo de Tebas : “Nous sommes en compétition avec des clubs d’état qui peuvent miner les opérations que nous tentons. Ce n’est pas juste. Nous sommes dans une période difficile dans laquelle ce n’est pas suffisant de faire une offre et d’arriver à un accord“. Et n'allez pas croire qu'il vise aussi Manchester City. Les relations avec le club anglais, où officient d'anciens Barcelonais, sont excellentes et pourraient déboucher d'ailleurs sur des échanges de joueurs.

