FC Barcelone, Juventus - Mercato : CR7 et Messi pourraient se retrouver rivaux à Manchester !

Lionel Messi (33 ans) ne manque plus une occasion de dire combien Cristiano Ronaldo (35 ans) lui manque. A chaque fois que l’attaquant est interrogé sur le sujet du départ de son grand rival à la Juventus Turin au mercato d’été 2018, il reconnaît que le niveau global de la Liga s’en est ressenti.

CR7, lui, l’a déjà encouragé à signer dans un club italien mais l’Inter Milan n’a pas eu les resources suffisantes cet été pour rapatrier un joueur dont il rêve. Manchester City non plus, mais le club anglais garde l’espoir de faire signer Messi en 2021. C’est l’une des informations lâchée par Christian Martin au micro de FOX America TV. L’autre bombe lâchée par le journaliste concerne l’intérêt de Manchester United pour son ancien crack portugais !

Mendes déjà contacté par Manchester United ?

Martin assure en effet que les Red devils sont plus intéressés que jamais à l’idée de rapatrier Cristiano Ronaldo en 2021, et que les dirigeants ont même déjà pris langue avec Jorge Mendes en ce sens. La Juventus Turin, elle, ne dirait pas non pour alléger sa masse salariale, trop lourde depuis le début de la crise sanitaire. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer verrait d’un bon œil l’arrivée de CR7. On notera enfin que ce même Martin confirme la possibilité d’un échange de l’international portugais avec Neymar au PSG, déjà évoquée plus tôt dans la matinée.