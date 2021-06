FC Barcelone, Juventus, PSG – Mercato : Laporta voudrait associer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

C'est AS qui sort l'info, ce lundi, mais sans en faire sa Une ni même l'un de ses gros titres. Juste un papier, alors que le scoop, s'il s'avère fondé, est énorme... Selon le média espagnol, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, serait en train d'étudier la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo et d'associer l'attaquant portugais de la Juve à Lionel Messi. Ni plus, ni moins !

Il serait prêt à sacrifier Griezmann

« L'opération est complexe », explique AS, en ajoutant : « Le rêve de Laporta dépend du oui de CR7 et de celui de la Juventus, et faute d'argent, le signature du Portugais pourrait se faire avec l'intégration dans le deal de Coutinho, Sergio Roberto ou Griezmann. » Ces dernières semaines, les noms des deux stars sont revenus du côté du PSG, notamment.