FC Barcelone, OM, Juventus - Mercato : une tendance forte se dessine pour Martial

Anthony Martial devrait quitter Manchester United ces prochains jours. L'ancien monégasque serait OK avec le FC Séville, mais pas vraiment MU, selon les informations de Julien Maynard, le journaliste de Téléfoot. Et la Juventus ou le Barça pourraient bien rafler la mise.

« La Juventus et Barcelone discutent aussi avec MU pour un prêt d’Anthony Martial, révèle-t-il. Contacts également avec son agent. Pas d’offre pour le moment Désireux de partir cet hiver, Anthony Martial est d’accord avec Séville pour un prêt sans OA. Il a même déjà échangé avec Lopetegui. Mais Manchester United s’oppose à ce deal car les Andalous ne peuvent pas assumer un prêt payant et la prise en charge du salaire ». A suivre, donc...

Pour résumer

On se dirige vers un match à deux pour l'avenir d'Anthony Martial, sur le départ à Manchester United... L'ancien monégasque serait OK avec le FC Séville, mais pas vraiment MU, selon les informations de Julien Maynard, le journaliste de Téléfoot. Et la Juve ou le Barça pourraient bien rafler la mise.