FC Barcelone - Mercato : Lewandowski réagit à la piste Kimmich

Avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich a tout gagné ! Cette semaine, la presse laissait entendre que l’international allemand ne serait pas contre un départ de Bavière pour se lancer dans un nouveau challenge. Selon les informations de Gérard Romero, le FC Barcelone suivrait de près le dossier.

Les Barcelonais sauraient que l'opération sera compliquée à réaliser, cependant il devrait bien la tenter en sachant que le Bayern rendra probablement l'opération quasiment impossible. Face aux rumeurs, Robert Lewandowski a même été interrogé sur le sujet.

« Je n'ai pas parlé avec Kimmich récemment et je sais où vous voulez en venir. Je vous dirai que j'ai moi-même entendu parler de ces rumeurs, mais je n'ai pas parlé avec lui car ce n'est pas le moment », aurait-il lancé comme le rapporte Reshad Rahman.

❗️Lewandowski to @CanalPlusSport: “No. I haven't spoken with Kimmich recently and I know where you're going with this. I'll tell you I heard about these rumors myself, but I didn't speak with him since it isn’t the time” #Transfers 🇩🇪🇵🇱🚨 pic.twitter.com/h2oFm5JYZn