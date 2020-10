FC Barcelone : Koeman encense Messi et règle les derniers dossiers du Mercato

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Ronald Koeman tentera de poursuivre son début de saison idyllique dimanche en recevant le FC Séville au Camp Nou (21h). Avant ce choc au sommet de la 5e journée de Liga, Ronald Koeman a évoqué la dernière ligne droite du mercato.

« Il y a deux postes sur lesquels nous souhaitons nous renforcer : en défense centrale et en pointe. Il y aura de la concurrence mais aussi beaucoup de matches, a-t-il martelé en conférence de presse avant d’évoquer sa recrue Sergiño Dest. Je le vois comme titulaire, mais il y a une forte concurrence. C’est un joueur du futur mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas jouer aujourd’hui. S’il peut jouer demain, ce ne serait pas un problème. »

Koeman compte sur Dembélé

Concernant Ousmane Dembélé, annoncé proche de Manchester United, le coach du Barça ne s’est pas dérobé. « Si un joueur n’est pas content, qu’il vienne me voir. Personne, y compris Ousmane, n’est venu me trouver. S’il reste ici, je compterai sur lui et il aura des chances de jouer. Je n’ai pas parlé avec lui directement de son avenir mais cela dépend clairement de lui. »

Enfin, Koeman a terminé avec des mots doux envoyés à Lionel Messi, qui le comble par son implication depuis le début de la saison. « Il s’entraîne bien depuis le début, il a bien joué aussi en donnant le maximum pour l’équipe, a savouré le technicien néerlandais. Il ne se plaint pas et aide comme un bon capitaine dans les tâches défensives. C’est important qu’il ne perde pas le ballon. Sa qualité n’est pas à discuter, il a toujours été le meilleur joueur du monde. C’est un exemple et un modèle comme capitaine. »