FC Barcelone, PSG - Mercato : la mise au point de Koeman sur les dossiers Neymar et Messi

À la veille du déplacement à Cadix, Ronald Koeman aurait aimé s’éviter de rebondir sur les sujets du mercato liés à l’avenir de Lionel Messi et la récente sortie de Neymar affirmant qu’il rêvait de rejouer avec l’attaquant argentin du FC Barcelone. Il a pourtant dû s'y contraindre ce vendredi.

« Nous connaissons la situation de Messi et les commentaires venus de l’extérieur ne nous aident pas à avoir de la tranquillité, a-t-il assuré en conférence de presse. Les déclarations de Neymar ? Comme tous les grands clubs, nous souhaitons toujours disposer des meilleurs joueurs... Carles Tusquets a dit ce qu’il avait à dire sur Messi, mais moi cela ne me plaît pas de donner mon avis sur de tels sujets. Messi décidera tout seul de son futur, et j’espère que celui-ci s’écrira au FC Barcelone. »

Questionné ensuite sur de possibles arrivées au mercato, le coach du Barça a gardé sa ligne de conduite. « Le mercato dépendra de savoir si le club a de l’argent ou pas, a poursuivi Koeman. Ce n’est pas mon travail de savoir cela. Je sais juste que nous sommes parvenus à un accord sur la baisse des salaires, c’est tout. »