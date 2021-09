FC Barcelone : Koeman signe un coup d'éclat et une sortie sur Messi qui pourraient lui être fatals !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le départ de Lionel Messi (34 ans) au PSG cet été n’a pas fait du bien au FC Barcelone. Et encore moins à Ronald Koeman. Après un début de saison morose, marqué notamment par une nouvelle claque contre le Bayern Munich en Ligue des champions (0-3), les hommes de Ronald Koeman inquiètent au plus haut points. Pire, le technicien néerlandais serait plus que jamais sur la sellette.

Pour expliquer cette chute vertigineuse, le départ de Lionel Messi au PSG est évoqué. Koeman le sait mieux que personne : « La Pulga » était l’arbre qui cachait la misère dans le collectif du Barça. « Messi masquait nos insuffisances. Il était si bon et il a tout gagné. Bien sûr, il avait de bons joueurs autour de lui, mais il a fait la différence. Tout le monde devenait meilleur grâce à lui. Ce n'est pas une critique, c'est un constat », a lâché l'ancien sélectionneur des Pays-Bas dans Voetbal International.

Koeman a quitté la salle de presse !

Koeman, qui semble savoir que son temps est compté en Catalogne, vide son sac. « Il était un exemple pour les joueurs. Quand nous avons remporté la coupe… Messi a remporté tellement de trophées, plus gros que celui-ci, mais vous pouviez sentir que la Copa del Rey signifiait vraiment fait quelque chose pour lui cette fois, a-t-il ajouté. Avec ces jeunes joueurs là-bas, il a vu l'avenir du club. Tous ces gars voulaient poser avec lui, je n'ai jamais rien vu de tel. Il était et est si grand. Le fait qu'il ne soit plus là maintenant a été un choc pour tout le monde. »

Pour couronner le tout, Koeman a signé un coup d'éclat en conférence de presse : après avoir lu pendant trois minutes un communiqué du Barça le confortant dans ses fonctions, il a quitté la salle sans répondre à la moindre question ! Jeudi, le déplacement à Cadix vaudra son pesant d'or (22h).

💣💥 ¡KOEMAN SE VA DE LA RUEDA DE PRENSA... ¡SIN RESPONDER PREGUNTAS!



🔥 Ha leído un COMUNICADO OFICIAL de TRES MINUTOS y se ha marchado.



¡VENTE A TWITCH! https://t.co/D7dqcxj7TY pic.twitter.com/ZwymhMwWit — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2021