FC Barcelone : Koeman, Xavi, l'intérim, Laporta dévoile tout

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Koeman

"Nous l'avons licencié après le match du Rayo Vallecano. Nous lui sommes très reconnaissants car il est arrivé à un moment de difficulté. C'est un homme de club. Un grand du Barça qui sera toujours en mémoire. Si Koeman n'a pas continué, c'est parce que les résultats l'ont décidé. La situation était intenable et nous pensions que ne pas agir réduirait notre intention de lutter pour les titres. La relation avec Koeman est bonne. Je suppose qu'il a vu l'effort que nous avons fait en lui donnant confiance et il comprend que c'est la loi du football. La négociation avec lui va bien. J'aurais peut-être dû décider avant mais nous pensions que Koeman méritait une marge de confiance."

Xavi

"Je ne dis rien car nous pourrions nuire à ce qui se fait. En tant qu'entraîneur, je pense que Xavi est dans un processus de croissance et j'ai de très bons retours de personnes qui le connaissent de plus près. Nous nous parlons souvent."

Sergi

"Il quitte temporairement le Barça B et prend la direction de l'équipe première. Nous l'apprécions beaucoup, c'est un homme de club et il a de l'expérience. Il mérite notre confiance. Nous nous concentrons maintenant sur Sergi qui est un homme de la maison, qui connaît le club et le système."