FC Barcelone : l’identité de la future bombe du Barça au mercato est connue !

Le FC Barcelone cache son jeu. Alors que les dirigeants restent optimistes pour une prolongation d’Ousmane Dembélé, courtisé par le PSG, une nouvelle recrue pourrait poser ses valises en Catalogne d’ici à la fin du mercato. Hier, Sport a ainsi lancé que le Barça travaillait actuellement sur une « signature bombe » dans un silence absolu ! Selon Alex Pintanel, journaliste de Relevo, le club catalan aurait décidé que son principal objectif cet été serait de signer un arrière droit... et ne se serait pas trompé.

D’après Matteo Moretto, la recrue star en question ne serait autre que Joao Cancelo (29 ans) ! « Le FC Barcelone travaille toujours sur la piste, a glissé le spécialiste des transferts sur Twitter. Le club est actuellement plus concentré sur les départs mais les discussions en coulisses sont toujours en cours avec le joueur de Manchester City, qui veut s'en séparer dès que possible. »

Barcelona are still working for Joao Cancelo.



The club is now more focused on the outgoing moves, but behind the scenes talks are always on with the player and ManCity.



MCFC want to part ways with the player asap.