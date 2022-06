FC Barcelone : l’incroyable révélation de Javier Tebas sur le mercato catalan

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a établi plusieurs cibles pour son mercato estival. Cependant, le club catalan est dans une situation financière très compliquée, à la suite de la crise du Covid-19. Les dirigeants catalans cherchent donc à alléger la masse salariale pour signer de nouvelles recrues pour l’effectif de Xavi. Interrogé sur le sujet, le président de la Liga, Javier Tebas a fait une annonce très surprenante.

Pour “Sport“, Javier Tebas annonce un beau mercato pour le FC Barcelone si le club parvient à tout mettre en place : « Si le Barça active les leviers, ils pourront signer Lewandowski, Bernardo Silva et même quelques autres joueurs ».

Alors que le club tente depuis des semaines de signer Robert Lewandowski, des rumeurs évoquent aussi les potentielles arrivées de Bernardo Silva, Andreas Christensen, Franck Kessié ou encore César Azpilicueta.

