FC Barcelone : la première recrue du mercato d'hiver, ce serait fait !

FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Plusieurs jours, déjà, que la rumeur prenait de plus en plus d'importance. Et ce pourrait bien ne plus en être une. En effet, et selon Fabrizio Romano, journaliste qui travaille notamment pour Sky Sports, le FC Barcelone aurait récemment passé la vitesse supérieure dans le dossier Eric Garcia, le jeune défenseur de Manchester City.

Un accord aurait ainsi été trouvé, venant donc confirmer les informations d'El Mundo Deportivo, hier, qui assurait que le club catalan allait faire le forcing pour signer Garcia dès cet hiver. Toujours selon la même source, Garcia, âgé de 19 ans, arrivera libre l'été prochain en Catalogne et pourrait même débarquer dès cet hiver si le Barça et les dirigeants anglais trouvent un accord. Ce qui n'est pas encore le cas.

