FC Barcelone : Laporta confiant sur l'enregistrement des recrues

Robert Lewandowski était présenté officiellement par le FC Barcelone ce vendredi et Joan Laporta était à ses côtés. Un Laporta qui s'est voulu confiant sur les soucis actuels du club blaugrana, la Liga n'ayant pas validé le rapport financier du club, ce qui l’empêcherait d’enregistrer toutes ses recrues.

« Nous avons travaillé dur pour être en mesure d'enregistrer tous les joueurs que nous avons fait venir. Nous avons travaillé dur et bien pour répondre aux exigences de l'enregistrement. Si d'autres opérations sont nécessaires, nous les ferons. C'est à La Liga de prendre cette décision. Nous nous sommes conformés à toutes leurs exigences et nous sommes convaincus qu'ils pourront s'enregistrer. On a fait tout ce que demandait la Liga, ils valideront l'inscription des joueurs. Si on signe 24,5% de cession de Barça Studios, c'est par précaution mais on l'avait déjà prévu. Nous avons encaissé 868 M€ ces deux derniers mois.»