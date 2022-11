FC Barcelone : Laporta fait des annonces fortes sur le Mercato hivernal

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Xavi va sans doute perdre son taulier Sergio Busquets pendant l'été 2023. Sans surprise, le FC Barcelone a donc la priorité de recruter un milieu de terrain capable de remplacer le champion du monde 2010 sur le long terme. Serait-ce cet hiver ? Pourquoi pas !

« Si nous devons recruter un joueur, il serait mieux de le faire cet hiver mais je crois que nous avons déjà une équipe très compétitive, a fait savoir Joan Laporta dans des propos relayés par Sport. Nous n’avons rien prévu pour janvier sauf si les circonstances nous sont favorables, mais nous sommes satisfaits des résultats de la saison hormis ceux en Ligue des champions. »

Invité à évoquer les restrictions en Liga et le Mondial, Laporta s’est senti pousser des ailes. « Il y a de plus en plus de restrictions en Liga, a tonné le président du FC Barcelone. Nous ne sommes plus obnubilés par le fair-play financier mais espérons qu’on nous impose plus de flexibilité. Et puis, nous sommes le club qui a fourni le plus de joueurs au Mondial, cela démontre que Xavi fait un grand travail au Barça. »