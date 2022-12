FC Barcelone : Laporta rejoint Xavi pour le mercato hivernal

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Au micro de Barça TV, Joan Laporta a pris la parole ce jeudi. S'il a de nouveau évoqué le possible retour de Lionel Messi et a confirmé l'intérêt du FC Barcelone pour Benjamin Pavard, le président catalan s'est également exprimé plus globalement sur le mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes le 1er janvier prochain.

"Il n'y aucun signe de devoir effectuer des opérations en hiver"

"Nous avons fait le travail en été et pour le moment il n'y a aucun signe de devoir effectuer des opérations en hiver", a déclaré le patron du Barça. Des déclarations qui font échos à celles de Xavi il y a deux jours. "J'ai dit à Mateu Alemany de ne pas beaucoup travailler sur le marché en janvier. Je suis content de l'équipe que j'ai, et nous ne savons pas non plus s'il est possible de signer de nouveaux joueurs ou non, en raison des règles de l'équité financière", avait confié l'entraîneur blaugrana.

Avui a les 14h:



📺 Entrevista al president Joan Laporta pic.twitter.com/LzwxYJb435 — Barça TV (@FCBtv) December 22, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur