FC Barcelone : Laporta se lâche sur le Mercato et ferme la porte à un attaquant

Toujours un grand moment. Attendu par les spécialistes du mercato et, bien entendu, par les supporters du FC Barcelone. Qui part, qui reste, c'est toujours un long feuilleton en Catalogne, sauf que cette fois, le président du club, Joan Laporta, en a dit beaucoup plus à nos confrères de la Vanguardia.

Les joueurs du Barça qui ont été contactés ? "On a eu des offres pour Christensen, Gavi, Pedri, Araújo, Ter Stegen, Ansu Fati, Raphinha, Balde, mais nous avons l'intention de garder nos vedettes." L'avenir d'Ansu Fati, justement ? "Laissons-le continuer ici.” Quant aux départs, et notamment ceux de deux joueurs, Laporta s'est également montré très clair.

"Lenglet ? Je pense que nous allons trouver un accord avec Tottenham. Kessié ? Si il veut partir, nous respecterons son choix, mais je suis convaincu qu'il peut nous être très utile."

Barça president Laporta: “Ansu Fati? Let him continue here. He has to earn Xavi’s trust, but Ansu can do it with his talent”. 🔵🔴 #FCB



“Oriol Romeu next signing? This type of option is now being worked on by the technical area”, told La Vanguardia. pic.twitter.com/NHfR3tn6jN