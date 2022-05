FC Barcelone : Laporta tacle ses joueurs et émet une condition au retour de Messi et Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

La saison écoulée

« J'ai terminé la saison énervé et déçu. Je comprends que nous ayons eu des blessures à un moment donné, mais perdre contre Cadix, Villarreal et Rayo Vallecano à domicile me rend déçu de l'attitude de l'équipe. Nous avons maintenant un staff technique qui doit être plus compétitif. L'héritage que nous avons reçu est catastrophique, c'est une réalité et il faut encore du temps pour renverser cette situation. »

Le Mercato à venir

« Lewandowski a encore un an sur son contrat, c'est la situation. Je ne peux rien dire d'autre. Nous n'avons aucun soutien de la Liga, le fairplay est très difficile ici par rapport à d'autres pays et c'est un obstacle qui doit être surmonté. Notre équipe sera plus compétitive. Gavi ? Son agent compare les offres et retarde la décision. Je l'encourage à l'accepter le plus tôt possible car cela nous aide aussi à planifier. Dembele ? Ils ont notre offre sur la table, nous planifions la saison prochaine depuis un moment et l'agent du joueur ne répond pas. Il y a une priorité maintenant, qui est de remettre la situation économique sur les rails. »

Un retour de Messi et Neymar

« S’ils veulent revenir, ça sera gratuitement. Nous ne sommes pas en mesure de conclure un accord pour transférer ces joueurs. Mais même si nous en avions la capacité, nous ne ferions pas cela. Ce serait illogique. Dans tous les cas, le coach décide. Neymar est un joueur exceptionnel. Il me plait personnellement. Il a néanmoins signé au PSG pour longtemps. »

Pour résumer Longuement interrogé mardi soir en Espagne, Joan Laporta a délivré plusieurs message pour la saison prochaine. Le président du FC Barcelone n’écarte notamment pas un retour de Lionel Messi et Neymar, sous contrat au PSG.

