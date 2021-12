FC Barcelone : le Barça donne des nouvelles de la blessure de Ferran Torres

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi l'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. L'ailier droit espagnol s'est engagé pour cinq ans avec le Barça, soit jusqu'en juin 2027.

Dans un communiqué, le club blaugrana a donné des nouvelles de la blessure de l'ancien joueur de Valence, qui souffre d'une fracture au pied droit depuis début novembre.

"Ferran Torres est arrivé à Barcelone lundi matin afin de passer la visite médicale et s'engager avec le Barça. À son arrivée, il a eu droit aux traditionnels examens physiques à l'Hôpital de Barcelone et à la Ciutat Esportiva avant de pouvoir débuter son aventure en blaugrana. Sa fracture au pied droit évolue favorablement et la durée de son absence dépendra de sa guérison."

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL 📝] Évolution positive de la petite fracture au pied droit de @FerranTorres20. La durée de son absence dépendra de son évolution.

Plus d'infos 👉 https://t.co/DlqlIvZ7VC pic.twitter.com/T8wjGhxSq9 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 28, 2021