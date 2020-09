FC Barcelone : le coup de sang de Messi va lui coûter très cher au Mercato

Lionel Messi est un homme sensible. À chaque fois qu’il se sent agressé par son propre club, l’attaquant argentin en profite pour le découper en rondelles. Ce fut le cas cet été lorsqu’il a voulu quitter le FC Barcelone et c’est encore le cas ce vendredi lors du départ de Luis Suarez à l’Atlético Madrid.

Sur son compte Instagram, en parallèle d'un hommage appuyé à Luis Suarez, Messi a pointé du doigt le traitement du dossier par la direction. « Tu méritais de partir comme tu l'es : un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a obtenu des choses importantes aussi bien en groupe qu’individuellement. Et non pas en te faisant virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, je ne suis plus du tout surpris », a lâché é La Pulga » plus que jamais en guerre avec sa direction.

L’Inter devrait réévaluer le prix de Lautaro

Ce coup de sang pourrait avoir une première conséquence fâcheuse sur le mercato et son chouchou Lautaro Martinez. « Hier, on disait que l’Inter Milan demandait 80 millions pour discuter de Lautaro Martinez, assure Francesc Aguilar de Mundo Deportivo. Après ce qu’a dit Lionel Messi pour ses adieux à Luis Suarez, on peut être sûr qu’ils vont réévaluer le prix. » Et Messi de dire définitivement adieu à son jeune compatriote tant désiré cet été au Barça.