FC Barcelone : le Mercato des Blaugrana sauvé par une recrue estivale ?

Régulièrement menacé par le boss de la Liga qui lui promet un Mercato d'été atone, le FC Barcelone a déjà son plan pour faire rentrer de l'argent en caisse sur des ventes de joueurs et parvenir à mener malgré tout un recrutement digne de ce nom.

Selon ce plan, porté en interne par Joan Laporta, plusieurs éléments comme Frenkie de Jong ou Ansu Fati sont concernés et l'idée est non seulement de réduire la masse salariale de 200 M€ mais également de faire rentrer suffisamment d'indemnités de transferts pour réinvestir derrière. Problème : cette stratégie dépend de l'offre et de la demande mais également de la volonté des joueurs de quitter la Catalogne ou non.

On le sait : Frenkie de Jong ne facilitera pas son départ malgré l'intérêt de Manchester United et son seul départ est stratégique tant au niveau du contrat (30 M€) par an que de l'indemnité à récupérer (80M€ au moins). Heureusement pour Mateu Alemany, le bras armé de Laporta, il existe d'autres options non considérées.

Le dilemme Christensen

Si l'on en croit Sport, l'agent d'Andreas Christensen (qui est aussi celui d'Ilkay Gündogan l'une des cibles estivales du Barça) a fait savoir aux dirigeants du Barça qu'ils pourraient, s'ils le souhaitent, faire un gros transfert avec le Danois. Arrivé libre l'été dernier et auteur d'une bonne saison sous les ordres de Xavi, Christensen intéresseraient plusieurs cadors de Premier League. Une offre importante devrait notamment tomber à l'été 2023.

Pour l'heure, le FC Barcelone a fait savoir qu'il souhaitait conserver son stoppeur scandinave mais la porte n'est pas complètement fermée en cas d'offre « hors marché » pour Christiensen. Concernant le secteur défensif, le Barça préfèrerait trouver une porte de sortie pour Eric Garcia mais aucune offre digne de ce nom n'est tombée pour l'ancien joueur de Manchester City...