FC Barcelone : le Mercato du Barça en grande partie dévoilé ?

FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est le jeu. Et il va durer plusieurs semaines durant. Alors que le FC Barcelone se plonge tout entier sur le dossier Lionel Messi, et va tenter malgré la crise économique de le conserver, il y a aussi un mercato d'été à préparer. Pas nécessairement simple lorsque vous êtes criblés de dettes et qu'il; vous faut procéder au grand ménage.

D'après les informations de RAC1, les orientations sont en tous cas déjà connues. En défense la venue d'Eric Garcia (Manchester City) ne fait plus de doutes et va conduire au départ du Français Samuel Umtiti. Qui sera vendu au plus offrant. Le latéral droit brésilien Emerson, actuellement prêté au Betis, devrait quant à lui revenir en Catalogne.

Au milieu de terrain, en marge du dossier Messi bien entendu, Ronald Koeman n'aurait, à ce jour, pas la moindre exigence. En revanche, c'est sur la ligne d'attaque que cela devrait bouger. Le cas Griezmann, et d'éventuelles offres, sera étudié, mais le technicien néerlandais attend surtout deux venues : Memphis Depay (OL) et Sergio Agüero (Manchester City). Sans doute pour une raison simple : les deux hommes sont à ce jour en fin de contrat dans leurs clubs respectifs...