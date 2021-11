FC Barcelone : les 10 mesures fortes imposées par Xavi au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Après l'éviction de Ronald Koeman, Xavi a été nommé comme nouvel entraîneur du FC Barcelone. Lors de sa présentation officielle, l'ancien milieu de terrain du Barça a annoncé qu'il voulait fixer des règles. "Il n'y a pas besoin d'être dur. Il s'agit de fixer des règles, comme dans toute entreprise ou club. Lorsque nous avons établi des règles, nous avons réussi. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'ordre." Selon les informations des médias espagnols Sport et AS, Xavi serait déjà passé à l'action et aurait déjà imposé 10 mesures fortes à son vestiaire :

Les joueurs doivent se présenter une heure et demie avant l'entraînement

Le staff doit se présenter deux heures avant l'entraînement

Les joueurs mangent au centre d'entraînement

Des amendes sont instituées

Les amendes seront exponentielles, elles augmentent au fil du temps si la même faute, comme un retard à l'entraînement, se répète

48 heures avant un match, interdiction de rentrer tard chez soi

La méritocratie, seuls ceux qui s'entraînent le mieux seront titulaires

Les activités extra-sportives, notamment les déplacements, seront surveillés par le staff

Les activités à risque, comme le surf ou le vélo électrique, sont interdites

Donner une bonne image, notamment en montrant de l'empathie avec les supporters

#FCB 🔵🔴



👀 El nuevo técnico blaugrana quiere recuperar la vigencia del relajado código interno del vestuario



💪 Desayuno y almuerzo en la Ciutat Esportiva y el regreso de las multas exponenciales, son algunas de las nuevas medidas de Xavihttps://t.co/mOEJSNKWnl — Diario SPORT (@sport) November 9, 2021