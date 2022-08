FC Barcelone : Lewandowski, Koundé, Raphinha... Réunion décisive pour l'inscription des recrues !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone continue comme si de rien n'était son recrutement XXL, Joan Laporta n'a pas encore démêlé les gros problèmes du moment chez les Blaugranas : à savoir comment faire passer en force l'inscription des recrues dans les règlements de la Liga.

En effet, pour l'instant, l'instance refuse aux dirigeants catalans leur vision de la situation comptable et n'entérine pas les contrats de Raphinha, Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Franck Kessié, attendant du Barça qu'il se mette en conformité des textes et réalisent quelques ventes pour faire rentrer ces joueurs dans l'encadrement de masse salarial inscrit dans le règlement.

Le board du Barça et Busquets vont devoir se décider aujourd'hui !

D'après Sport, Joan Laporta, Mateu Alemany (directeur du football), Rafa Yuste (vice-président sportif), Xavi (entraîneur) et le capitaine du FC Barcelone Sergi Busquets se voient aujourd'hui pour une réunion en haut lieu.

But de la manœuvre : permettre l'homologation des recrues avant la première journée de Liga samedi face au Rayo Vallecano. Pour cela, le Barça doit renouveler à la baisse les contrats de certains cadres. Sans accord trouvé ce jour, le FC Barcelone rentrera dans une phase critique de son Mercato avec la nécessité d'activer de nouveaux leviers économiques en plus de la cession de 25% de ses droits TV réalisés plus tôt dans l'été.

Dans cette réunion, le FC Barcelone a aussi planifié un rendez-vous avec l'agent de Miralem Pjanic et Marcos Alonso (Chelsea), sa probable prochaine recrue estivale...