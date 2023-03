FC Barcelone, LOSC - Mercato : Jonathan David déclare sa flamme au Barça

Si le FC Barcelone n'a aucun moyen pour recruter du fait de sa dette colossale, le club blaugrana continue néanmoins de faire rêver... Y compris les tous meilleurs attaquants de Ligue 1. C'est notamment le cas de l'attaquant du LOSC Jonathan David, meilleur buteur du XXIe siècle chez les Dogues, et que ne cache pas vraiment son attirance pour ce maillot.

Dans un entretien à Winamax FC, l'attaquant canadien a été très clair sur le club de ses rêves : « Barcelone a toujours été mon club favori depuis que je suis petit », a-t-il notamment glissé.

Il n'y a cependant que très peu de chances que Jonathan David puisse partir au Barça l'été prochain, le LOSC attendant au moins 50 M€ sur son transfert. Bloqué par la Liga qui ne lui donnera aucune marge de manœuvre, le FC Barcelone doit d'abord abaisser de 200 M€ sa masse salariale et vendre quelques éléments pour espérer pouvoir faire un ou deux coups...

