FC Barcelone, Manchester United - Mercato : le Barça débarque en force pour Cristiano Ronaldo

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait quitter le club mancunien et aurait demandé à être autorisé à partir si ses dirigeants reçoivent une offre satisfaisante lors de ce mercato estival.

Selon les informations du quotidien espagnol, AS, le FC Barcelone voudrait recruter la star portugaise cet été. Une réunion au sommet aurait même eu lieu ce lundi soir entre le président du club blaugrana, Joan Laporta, et l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, au sujet d'un possible transfert. Reste à savoir si le Barça aura les finances nécessaires pour s'offrir l'ancien joueur du Real Madrid et si ce dernier acceptera de rejoindre la Catalogne.

Fabien Chorlet

Rédacteur

