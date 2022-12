FC Barcelone - Mercato : la tension monte entre Memphis Depay et le Barça !

Le feuilleton continue ! En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay n’est pas le joueur préféré de Xavi. L’attaquant néerlandais se contente de bout de matchs cette saison, son aventure au Barça est proche de se terminer. Cependant, l’attaquant de 28 ans ne manque pas de prétendants.

Ce lundi, Marca révèle que l’ancien de l’OL refuse tous les clubs qui se positionnent sur lui ! Une situation qui énerve les dirigeants barcelonais en quête de la moindre opportunité de gagner quelques millions d’euros pour les dépenser ensuite. L’intention de Memphis Depay serait de partir libre en juin prochain pour pouvoir négocier une belle prime à la signature et avoir plus de choix sur sa future destination.

Newcastle are reportedly preparing a €20m offer for Barcelona forward Memphis Depay in January 😯 pic.twitter.com/n6gyHRcI2Y